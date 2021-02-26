Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы: смотреть онлайн-трансляцию

В штаб-квартире Европейского футбольного союза (УЕФА) в швейцарском Ньоне в пятницу, 26 февраля, состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию жеребьевки Лиги Европы. Начало – в 14:00 по киевскому времени.

Украину на этой стадии турнира представляют сразу два клуба – киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер". Столичная команда накануне на выезде обыграла "Брюгге", а "горняки" во второй раз оказались сильнее "Маккаби" из Тель-Авива.

В 1/8 финала сыграют команды из 11 стран. Интересно, что УЕФА отказался от системы посева во втором раунде плей-офф. Также не будет действовать ограничения для клубов одной ассоциации. Таким образом, есть вероятность того, что украинские команды встретятся друг с другом.

Полностью список участников 1/8 финала ЛЕ выглядит так:

Отметим, что первые матчи этой стадии пройдут 11 марта, а ответные – 18-го.

Как сообщал OBOZREVATEL, благодаря победам "Шахтера" и "Динамо" Украина приблизилась к Шотландии в таблице коэффициентов УЕФА.