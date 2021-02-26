Соперники "Шахтера" и "Динамо": где смотреть жеребьевку Лиги Европы, расписание трансляций

В пятницу, 26 февраля, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка Лиги Европы, в результате которой своих соперников по 1/8 финала узнают киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер".

Украинские любители спорта смогут следить за торжественной процедурой благодаря телетрансляции на "Футбол 1". В интернете стрим обеспечит официальный сайт УЕФА. Кроме того, показ жеребьевки будет проходить на каналах Eurosport-1, "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 1".

Начало – в 14:00 по киевскому времени.

На этой стадии турнира не предусмотрено никакого посева. Клубы из одной страны могут встретиться друг с другом. О других ограничениях будет объявлено перед жеребьевкой.

Первые поединки 1/8 финала будут сыграны 11 марта, ответные - 18 марта. Жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов намечена на 19 марта.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" в Брюгге минимально одолело одноименную бельгийскую команду, а "Шахтер" в Киеве также со счетом 1:0 обыграл "Маккаби" из Тель-Авива.

Уже стали известны все возможные соперники украинских команд.