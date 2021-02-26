Таблица коэффициентов УЕФА: где Украина после побед "Динамо" и "Шахтера" в ЛЕ

Украина осталась на 12-м месте в таблице коэффициентов УЕФА, несмотря на то, что и "Динамо", и "Шахтер" одержали минимальные победы (по 1:0) в ответных матчах 1/16 финала Лиги Европы.

Это позволило нашей ассоциации вплотную приблизиться к Шотландии, у которой остался один представитель в еврокубках – "Рейнджерс" из Глазго. По итогам последних поединков страны разделяет всего 0,025 балла.

Киевляне и "горняки" суммарно принесли Украине 0,8 очков (по 2 за победу/5 наших представителей в еврокубках), а наши конкуренты заработали 0,5 балла благодаря выигрышу у бельгийского "Антверпена" со счетом 5:2.

Наша ассоциация может побороться и за десятое место в таблице коэффициентов после вылета австрийских РБ "Зальцбурга" и "Вольфсберга", но для этого обе украинских команды должны преодолеть еще несколько стадий Лиги Европы. Сейчас отставание составляет 2,725 балла.

Отметим, что десятая позиция гарантирует, а одиннадцатая с большой долей вероятности позволит чемпиону нашей страны автоматически попасть в групповой турнир Лиги чемпионов 2021/22. Если же мы останемся на 12-й строчке, то победителю УПЛ придется стартовать с квалификации ЛЧ.

Как сообщал OBOZREVATEL, определились возможные соперники "Динамо" и "Шахтера" в 1/8 финала Лиги Европы. Стало известно расписание трансляций жеребьевки этой стадии.