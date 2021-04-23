Жена Малиновского раскрыла секрет его высокой результативности в "Аталанте"

Жена украинского полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского рассказала, что наш соотечественник стал чаще забивать голы, поскольку они договорились, что только в этом случае в их доме может появиться торт.

У себя в Instagram-сторис Роксана призналась, что футболист очень любит сладкое, и пошутила, что он быстро перевернул ситуацию в свою пользу.

"Раскрою небольшой секрет. Знаете, почему Руслан снова забил? Мы договорились, что в нашем доме торт появится только в случае забитого мяча. Иначе его не остановить, ведь он сладкоежка еще тот, и меня все время подначивает. Но кто знал, что он сможет так быстро выйти из трудного положения?" – задала риторический вопрос Роксана Малиновская.

Напомним, что украинец отличился в двух играх подряд. Сначала его гол принес "Аталанте" победу над "Ювентусом", а затем – ничью в выездном поединке с "Ромой". В нынешнем сезоне итальянской Серии А Руслан принял участие в 30 матчах, забил 5 мячей и отдал 8 результативных передач.

Как сообщал OBOZREVATEL, Малиновского признали лучшим футболистом последнего месяца в пяти сильнейших лигах Европы.