"Ювентус" исключат из чемпионата Италии: названо условие

Туринский "Ювентус" будет исключен из числа участников чемпионата Италии по футболу будущего сезона, если клуб официально не покинет Суперлигу.

Об этом в комментарии радио RAI заявил глава Итальянской футбольной федерации Габриэле Гравина. Он подчеркнул, что "Старая сеньора" не будет включена в число участников розыгрыша до момента его утверждения, если она не откажется от участия в скандальном турнире.

"Надеюсь, этот спор разрешится в ближайшее время. Мы все устали от этого перетягивания каната между УЕФА и этими тремя клубами ("Барселона", "Реал" и "Ювентус" – ред.). Я надеюсь стать посредником между "Ювентусом" и УЕФА, потому что это плохо для итальянского футбола и "Ювентуса", – прокомментировал ситуацию Гравина.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле 12 клубов объявили о создании европейской футбольной Суперлиги. После угрозы санкций 9 из них вышли из состава участников. При этом УЕФА объявил о заключении с ними соглашения, согласно с которым клубы переведут на счет организации 15 миллионов евро.