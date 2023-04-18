'Катастрофический провал': в ОАЭ категорично отреагировали на 'назначение' Реброва тренером сборной Украины

Главный тренер эмиратского "Аль-Айна" Сергей Ребров может продолжить работу в своем нынешнем клубе. При этом информация о том, что легендарный нападающий киевского "Динамо" согласовал трехлетний контракт с Украинской ассоциацией футбола (УАФ) и возглавит национальную сборную не соответствует действительности.

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В этом болельщиков пытается убедить арабский журналист Мохаммед Хамад на своей странице в социальной сети Twitter. По его данным, Ребров и руководство "Аль-Айна" ведут переговоры относительно продления действующего соглашения, однако тренер требует выполнить несколько условий.

"Тренер может объявить о продлении контракта с "Аль-Айном" до завершения сезона, если команда сможет выполнить некоторые запросы относительно игроков и условий, чтобы достичь поставленных целей. Ребров поставил перед собой цель выиграть Лигу чемпионов АФК в следующем сезоне. Он хочет ее достичь. То, что сейчас делает украинская федерация, является попыткой замаскировать катастрофический провал, постигший украинский футбол, особенно после недавнего поражения от Англии со счетом 2:0", – утверждает представитель СМИ.

Напомним: под руководством Руслана Ротаня сборная Украины без шансов проиграла Англии в стартовой игре в отборе к чемпионату Европы-2024. В начале лета "сине-желтые" сыграют с Северной Македонией (16 июня) и Мальтой (19 июня).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Министерстве молодежи и спорта дали окончательный ответ, снимется ли сборная Украины с квалификации ЧЕ-2024 после приказа о запрете участия нашим атлетам в турнирах, на которые допустили представителей России и Беларуси.

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