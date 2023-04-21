'Уже всех достал': Ребров отреагировал на ситуацию с назначением тренером сборной Украины

Главный тренер эмиратского "Аль-Айна" Сергей Ребров призвал не спекулировать на его имени из-за слухов относительно работы в национальной сборной Украины. Легендарный форвард киевского "Динамо" отметил, что примет решение относительно своего будущего по окончании сезона.

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Об этом сам Ребров заявил в интервью "Бомбардиру". 48-летний специалист добавил, что не не считает себя единственным кандидатом на пост наставника "сине-желтых". Он подчеркнул, что в Украине есть много тренеров, которые достойны того, чтобы стать тренером главной команды страны.

"В Украине достаточно квалифицированных тренеров, работу которых я уважаю и которые работают в Украине. Тот же Юрий Вернидуб, Роман Григорчук, тот же Виктор Скрипник. Они работают и делают это удачно многие годы. Я считаю, что Ребров – не единственный кандидат на пост главного тренера национальной команды. Я уважаю свою команду, свою работу, еще больше уважаю национальную сборную своей Украины. Сейчас создается впечатление, что всех уже Ребров получил. А я сижу здесь, спокойно работаю и вообще ничего об этом не знаю", – сказал Ребров.

Ранее в ОАЭ назвали катастрофическим провалом ситуацию с назначением нового главного тренера сборной Украины после поражения команды на старте отбора Евро-2024. В начале лета "сине-желтые" сыграют с Северной Македонией (16 июня) и Мальтой (19 июня).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Министерстве молодежи и спорта дали окончательный ответ, снимется ли сборная Украины с квалификации ЧЕ-2024 после приказа о запрете участия нашим атлетам в турнирах, на которые допустили представителей России и Беларуси.

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