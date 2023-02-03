''Я не уверен'': чемпион мира пришел в восторг от Мудрика, но указал на одну проблему

Легендарный французский футболист Эммануэль Пети восхитился украинским новичком лондонского "Челси" Михаилом Мудриком, который 3 февраля может дебютировать на домашней арене клуба "Стэмфорд Бридж". Чемпион мира и Европы был особо впечатлен спортивной наглостью нашего полузащитника в дебютной игре за "синих" с "Ливерпулем.

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Такое мнение Пети выразил в интервью порталу Betway. Он отметил скоростные данные Мудрика и его умение обращаться с мячом. По словам бывшего игрока "Арсенала" и "Челси" украинец способен вывести лондонцев на новый уровень, однако ситуация вокруг его трансфера из донецкого "Шахтера" вызывает вопросы.

"Мне понравилось, как Мудрик сыграл против "Ливерпуля" в своем дебютном матче. Он привнес что-то новое в игру "Челси". Он показал, что очень быстро обращается с мячом, не боится, сразу взял на себя ответственность. Мудрик хотел оказать давление на защитников. Но сначала он хотел перейти в "Арсенал", а оказался в "Челси", поэтому мой вопрос: "Он доволен этим?" Я не уверен. Я надеюсь, что он добьется успеха в "Челси", – сказал Пети.

Напомним, Мудрик ярко дебютировал за "Челси" в игре с "Ливерпулем" (0:0), появившись на замену в начале второго тайма. Украинец сразу отличился несколькими острыми моментами, был близок к голу и заработал желтую карточку для соперника. Своими действиями 22-летний футболист сборной Украины собрал множество восторженных отзывов английских экспертов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в отношении Михаила Мудрика было открыто дисциплинарное дело Футбольной ассоциацией (FA), после того, как украинца обвинили в расизме. В ответ болельщики в нашей стране заступились за соотечественника.

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