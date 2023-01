С Мудриком произошел неприятный инцидент в Англии: почему украинцу пришлось извиняться

Украинский новичок лондонского "Челси" Михаил Мудрик попал в неприятную ситуацию в Англии из-за видео, которым он поделился на своей странице в социальной сети TikTok. Летом минувшего года наш соотечественник опубликовал короткий ролик, где он вместе с другом исполняет трек Freestyle исполнителя Lil Baby.

За это Мудрика раскритиковала правозащитная организация Kick It Out, пишет таблоид The Sun. Все дело в том, что в композиции 16 раз упоминается слово "нигер", которое британские медиа и активисты заменяют на N-word.

Представитель Михаила уже принес свои извинения от имени игрока. Он отметил, что футболист всего лишь цитировал исполнителя. "Михаил глубоко сожалеет, если он кого-то обидел, выложив это видео в июле прошлого года. Хотя он лишь хотел исполнить песню, Михаил глубоко сожалеет о своем решении и признает, что это было неуместно. Видео уже удалено", – отреагировал украинец через своего менеджера.

После этого Kick It Out сняла свои претензии к новичку "Челси". "Мы рады, что Михаил Мудрик осознал, что использование N-word причинило другим людям боль", – отметили в организации.

Напомним, Мудрик ярко дебютировал за "Челси" в игре с "Ливерпулем" (0:0), появившись на замену в начале второго тайма. Украинец сразу отличился несколькими острыми моментами, был близок к голу и заработал желтую карточку для соперника. Своими действиями 22-летний футболист сборной Украины собрал множество восторженных отзывов английских экспертов.

