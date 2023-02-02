За Мудрика, попавшего под расследование после скандала в Англии, заступились

Украинские болельщики заступились за полузащитника лондонского "Челси" Михаила Мудрика, который на прошлой неделе угодил в расистский скандал. В сети завирусилось видео Михаила из TikTok, на котором украинский футболист поет песню американского рэп-исполнителя Lil Baby "Freestyle".

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Так как в этой песни есть слово "нигер", которое запрещено в Англии, Футбольная ассоциация Англии (FA) начала расследование в отношении 20-летнего хавбека.

Так выглядит оригинал.

Любители спорта из Украины называют дело против соотечественника "бредом".

Фанаты не видят логики в действии британских чиновников.

"То есть песни такие можно петь на весь мир, а их фанам нет? Так логично будет провести расследование за расизм по этому певцу также, запретить все песни, где есть слово "нига", - пишут юзеры.

Наши пользователи возмущаются тем, как можно наказывать лишь за прослушивание песни.

Как сообщал OBOZREVATEL, видео с Мудриком было просмотрено 214 000 раз. Представители футболиста сборной Украины уже принесли извинения, а само видео удалили.

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