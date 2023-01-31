Против Мудрика начато расследование в Англии. Все подробности скандала

Футбольная ассоциация Англии (FA) начала расследование в отношении украинского полузащитника лондонского "Челси" Михаила Мудрика, сообщает theathletic.com. FA изучает видео, на котором Михаил поет песню американского рэп-исполнителя Lil Baby "Freestyle".

Видео дня

В композиции 16 раз упоминается слово "нигер". 22-летний Мудрик опубликовал снятый ролик в Tik Tok в июле 2022 года.

Так выглядит оригинал.

Теперь FA решит, следует ли наказать Мудрика за видео, которое было просмотрено более 214 000 раз. Представители Мудрика уже принесли извинения, а само видео удалили.

"Михаил глубоко сожалеет о причиненной обиде", — говорится в заявлении представителя Мудрика.

FA ранее уже наказывала игроков АПЛ за посты в социальных сетях.

Марк Бола из "Мидлсбро" был наказан ранее в этом году за твит, который он опубликовал, когда ему было всего 14 лет. Спустя 10 лет Бола получил предупреждение и был обязан пройти образовательный курс за гомофобный пост.

Точно такое же расследование было начато в 2021 году, когда было обнаружено, что в прошлом твите Джаррода Боуэна ("Вест Хэм Юнайтед") использовалась оскорбительная расистская терминология. Боуэн также получил предупреждение и прошел курс обучения за использование слова "нигер" за твит, когда ему было всего 15 лет.

В 2016 году Андре Грей был дисквалифицирован на четыре матча за гомофобные комментарии в социальных сетях в 2012 году. Тогдашний форвард "Бернли" был оштрафован на 25 000 фунтов стерлингов. Его обязали пройти образовательный курс FA.

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