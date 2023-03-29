''Я должен комментировать?'' Ребров резко отреагировал на ситуацию с тренером сборной Украины

Легендарный футболист киевского "Динамо" Сергей Ребров подтвердил, что работа в сборной Украины является для него приоритетной. Главный тренер эмиратского "Аль-Айна" резко отреагировал на информацию СМИ о том, что он ждет от своего клуба предложения по продлению контракта и не станет наставником "сине-желтых".

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Об этом Ребров заявил в комментарии изданию "Украинский футбол". Он посоветовал болельщикам и журналистам скептически относиться к вбросам о его будущем, а также подтвердил желание уже летом принять главную команду страны и вступить в отборочный турнир к чемпионату Европы 2024 года.

"В последнее время много слухов и инсайдов обо мне и сборной появляется. Но неужели вы думаете, что я должен все это комментировать? Я озвучил свою позицию по работе в сборной Украины, она неизменна. А откуда информация у этого инсайда, вы спросите его", – отметил Ребров.

Его контракт с "Аль-Айном" действует до нынешнего лета. Ожидается, что перед июньскими матчами сборной Украины с Северной Македонией (16 июня) и Мальтой (19 июня) Реброва представят наставником "сине-желтых". В стартовой встрече отбора Евро-2024 наши футболисты без шансов проиграли в Англии.

Как сообщал OBOZREVATEL, болельщики сборных Украины и Англии фантастически исполнили гимн нашей страны на "Уэмбли" во время матча 26 марта. Легенда киевского "Динамо" Йожеф Сабо раскритиковал Ротаня из-за выхода на поле Евгения Коноплянки.

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