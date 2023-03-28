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В сборной Украины по футболу поменялась ситуация с главным тренером – СМИ

Максим Иншаков
Футбол
1 минута
10,8 т.
Сборная Украины по футболу

Сергей Ребров не возглавит сборную Украины по футболу, как сообщалось ранее. По информации Telegram-канала "Динамо Київ Inside", команду №1 будет продолжать готовить Руслан Ротань.

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СМИ уточняют, что Ребров ждет от своего нынешнего клуба "Аль-Айна" предложение с пролонгацией контракта. Именно это является приоритетным развитием карьеры для украинского специалиста.

В сборной Украины по футболу поменялась ситуация с главным тренером – СМИ

Ротань с приставкой "исполняющий обязанности" будет готовить "желто-синих" к июньским поединкам отбора на Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты. Фамилия наставника "Александрии" будет вынесена на исполком УАФ, после чего Ротань официально станет полноценным главным тренером сборной Украины по футболу.

В сборной Украины по футболу поменялась ситуация с главным тренером – СМИ

Как сообщал OBOZREVATEL, Ротань был назначен и.о. главного тренера украинской сборной 28 февраля.

Под его руководством наши футболисты с поражения стартовали в отборе на чемпионат Европы-2024, уступив Англии.

В сборной Украины по футболу поменялась ситуация с главным тренером – СМИ

Напомним, с осени 2021 года "желто-синих" тренировал Александр Петраков, в 15 матчах добыв шесть побед и потерпев два поражения. Еще семь игр были завершены вничью. После этого опытный специалист возглавил национальную команду Армении.

Александр Петраков

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