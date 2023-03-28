В сборной Украины по футболу поменялась ситуация с главным тренером – СМИ

Сергей Ребров не возглавит сборную Украины по футболу, как сообщалось ранее. По информации Telegram-канала "Динамо Київ Inside", команду №1 будет продолжать готовить Руслан Ротань.

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СМИ уточняют, что Ребров ждет от своего нынешнего клуба "Аль-Айна" предложение с пролонгацией контракта. Именно это является приоритетным развитием карьеры для украинского специалиста.

Ротань с приставкой "исполняющий обязанности" будет готовить "желто-синих" к июньским поединкам отбора на Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты. Фамилия наставника "Александрии" будет вынесена на исполком УАФ, после чего Ротань официально станет полноценным главным тренером сборной Украины по футболу.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ротань был назначен и.о. главного тренера украинской сборной 28 февраля.

Под его руководством наши футболисты с поражения стартовали в отборе на чемпионат Европы-2024, уступив Англии.

Напомним, с осени 2021 года "желто-синих" тренировал Александр Петраков, в 15 матчах добыв шесть побед и потерпев два поражения. Еще семь игр были завершены вничью. После этого опытный специалист возглавил национальную команду Армении.

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