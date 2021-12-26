"Вышел из туалета, дожевывая печенье": футболиста сборной Украины потеряли на матче Евро-2020

Пресс-атташе Андрея Шевченко Микола Васильков рассказал неизвестный случай со сборной Украины по футболу, который стал судьбоносным на Евро-2020. По словам журналиста Артем Беседин едва не пропустил свой выход на поле, выйдя в ненужный момент в уборную.

Когда Андрей Николаевич позвал Беседина выходить на замену, то его не смогли сразу найти, признался Васильков в эфире Youtube-канала Vzbirna.

"Малдера искал на скамейке запасных, искал в раздевалке – динамовца нет. У всех были округлились глаза, когда Артем спокойно вышел из туалета, дожевывая какое-то печенье. Его выгнали на поле. Он быстро вышел вместо Яремчука и в итоге стал героем поединка. А хотели уже вместо него Довбика выпускать. Как бы тогда переигрались события матча, никто не знает", – признался Васильков.

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Отметим, что эта замена стала судьбоносной в поединке. Артем вышел на замену в овертайме и провел на поле всего 10 минут. На Беседине сфолил швед Маркус Даниэльссон, он получил красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве.

На замену вышел Артем Довбик, который стал настоящим джокером.

Игрок "Днепра-1" смог забить в дополнительное время и вывел нашу национальную команду в четвертьфинал.

1 августа Андрей Николаевич объявил о том, что у него закончился контракт со нашей сборной.

В Украинской ассоциации футбола (УАФ) подтвердили, что специалист и его тренерский штаб закончили работу с национальной командой. На его место был назначен Александр Петраков.

Вернувшись на родину, Шевченко дал пресс-конференцию, в ходе которой заявил, что был готов продолжать и хотел подписать новое соглашение с УАФ. Несмотря на это, с ним якобы не вышли на связь представители организации.

Как сообщал OBOZREVATEL, генсек Украинской ассоциации футбола Юрий Записоцкий ответил Андрею Николаевичу, показав скриншот письма, которое предположительно было отправлено тренеру сборной.

Он также рассказал об изменениях в структуре заработной платы наставника национальной команды, которые могли повлиять на решение Шевченко.

Стало известно, сколько заработал бывший футболист "Динамо", "Милана" и "Челси" за пять лет в сборной.

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