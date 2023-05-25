Вылазка РДК в Белгород привела к неожиданным последствиям в России среди футбольных ультрас

После вылазки "Русского добровольческого корпуса" (РДК) и легиона "Свобода России" в Белгородскую область футбольные ультрас из Белгорода записали обращение с готовностью примкнуть к рядам ополченцев и работать на благо общей идеи. На видео, которое было размещено в фанатских пабликах молодые люди в балаклавах заявили, что сейчас им выпал реальный и последний шанс изменить будущее России.

Видео дня

Российские болельщики уверены, что победа Российской Федерации в этой войне будет означать торжество преступного режима и гибель русского народа.

"Мы на своей земле. В своем родном городе. Мы здесь, чтобы спасти русский народ от путинского режима, который ведет к вымиранию русской нации. От повсеместной коррупции, которая подводит население России к черте бедности. От беспредела силовиков, по вине которых лучшие представители нации томятся в застенках или гибнут в братоубийственной войне за преступный режим Путина", – говорится в обращении.

Ультрас заявили, что они начинают свою борьбу теми силами, что у них есть.

"Надеемся, что в скором времени объединив свои силы с бойцами "Русского добровольческого корпуса" (РДК) мы приблизим нашу победу", – подытожили фанаты.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 мая представители РДК и легиона "Свобода России" сообщили о рейде на территорию России, освобождении Козинки Белгородской области и заходе передовых групп в Грайворон.

Как позже на пресс-конференции заявили представители РДК вылазка прошла удачно. Они удерживали под контролем несколько поселков в течение 24 часов и затем вышли с минимальными потерями.

Также есть трофеи, а собственная техника утрачена не была: то, что показала кремлевская пропаганда, в действительности было куплено оккупантами на черном рынке.

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