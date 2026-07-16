Россия нанесла ракетный удар по Киеву: в Святошинском районе попадания в склады, вспыхнули пожары. Все подробности

После полуночи 16 июля в Киеве раздалась серия громких взрывов: российская армия нанесла ракетный удар по столице.

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В Святошинском районе зафиксировано попадание в склады, также под атакой оказался и Дарницкий район. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

"В Святошинском районе зафиксированы попадания в складские помещения. В Дарницком – обломки ракеты упали на территории нежилой застройки", – написал чиновник.

Что известно об атаке

Около 01:00 местные паблики сообщили о 5 вражеских ракетах, направлявшихся в сторону столицы. Уже через несколько минут в этом месте раздалось несколько взрывов, а в небо поднялся черный дым.

Также сообщалось о взрыве на Левом берегу. В течение 15 минут враг запустил в сторону Киева около 10 ракет.

Параллельно с ракетами захватчики запустили на столицу беспилотники. Так, один "Шахед" держал курс на Вышгородский район, также БПЛА зафиксированы над Киевским водохранилищем.

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