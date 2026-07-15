Повышение стоимости проезда – непопулярное, но необходимое решение. Рост цен на электроэнергию и топливо уже давно отразился на стоимости продуктов питания. Точно так же это сказывается на себестоимости перевозок.

Видео дня

Основной приоритет города сейчас – подготовка к зиме. Несколько месяцев назад бюджетная комиссия Киевсовета перенаправила 5 млрд грн из дотаций на транспорт на реализацию плана устойчивого развития. Фактически с сегодняшнего дня у города нет свободных средств на дотацию транспорта. Без вынужденного повышения тарифа функционирование транспорта стояло бы под вопросом.

Киев с 2018 года поддерживал один из самых низких тарифов на общественный транспорт в Украине, в то время как большинство других городов постепенно пересматривали его в соответствии с ростом расходов. Даже после сегодняшнего повышения стоимость разовой поездки за 30 грн, которой пользуются 57% пассажиров, остается одной из самых доступных среди европейских столиц. В то же время 37% пассажиров пользуются проездными билетами, стоимость одной поездки по которым с сегодняшнего дня составляет 25 грн.

Главные истории дня

Многие продолжают упоминать, что "а в Харькове проезд бесплатный", забывая добавить, что ничего бесплатного нет. А за работу транспорта в Харькове платит вся Украина. И если бы центральная власть так же позволяла другим, как Игорю Терехову, накапливать миллиардные долги (около 31 млрд!) коммунальных предприятий – там бы тоже можно было сделать "бесплатный транспорт".