Россия оконфузилась 'шоу' с зачисткой 'диверсантов' в Белгородской области: в сети указали на интересные нюансы с фото

В Минобороны России на второй день после начала операции Российского добровольческого корпуса и легиона "Свобода России" в Белгородской области поспешно отчитались о так называемой "ликвидации диверсантов". Чтобы подтвердить это, российское правительство изложило кадры из так называемой "зачистки".

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Однако в сети проанализировали фото и заметили много нюансов, позволивших заподозрить Россию в очередном жалком постановлении. Так, пользователь Twitter под ником @FluteMagician объяснил в сети, почему фото, выложенное в качестве доказательства разгрома добровольческих войск в Белгороде, на самом деле было срежиссировано и автомобили не врезались в траншею.

Так, пользователь сети, ранее являвшийся оператором эвакуатора, обратил внимание на отсутствие гравия в протекторе шин бронеавтомобиля. На шинах вообще отсутствовала какая-либо грязь. Что указывает на то, что автомобиль, скорее всего, был загружен в траншею с бортовой платформы.

"Даже малобюджетный фильм о войне не будет столь неряшливым с реализмом", – заметил внимательный пользователь соцсети.

Также на самой почве не видно было следов, несмотря на то, что это тяжелый автомобиль и при ударе и падении в траншею даже на минимальной скорости он должен был сместить землю под собой. Кроме того, на одном из фото заметны следы от шины, указывающие на то, что автомобиль боком столкнули к траншее.

"Вот как они это сделали: они использовали бортовой грузовик и кран. Опустил транспортные средства на место и толкнул их рукой в более драматическую позу. Вероятно, они захватили их в Украине несколько месяцев назад или получили от Ирана, который захватил их от ИГИЛ, которая захватила их в Ираке", – объяснил пользователь сети.

Напомним, что ранее в РДК также опровергли эту информацию от Минобороны РФ. В частности, добровольцы подчеркнули, что среди бойцов корпуса потерь нет, и они не знают, какие именно колонны техники были уничтожены. Кроме того, они прокомментировали фото убитых диверсантов, которые распространяют в сети оккупанты. На этих снимках люди, одетые в пиксель, а бойцы РДК носят другой камуфляж – мультикам.

Также в России 23 мая заявили о новой атаке "ДРГ" на Белгородскую область. По данным источников в украинской разведке, РФ хотела опрокинуть туда дополнительные войска.

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