Украинская государственность – это не просто даты в учебниках. Это живой пульс нации, который неудержимо бьется на протяжении веков. Это история нашей непрерывной борьбы, сопротивления и абсолютного мужества. Это люди, в жилах которых течет горячая кровь свободного народа, а в груди бьется неудержимое сердце.

Видео дня

Она обращается к нам сквозь века устами десятков поколений, которые, несмотря на все нашествия и империи, стремились построить могущественное государство. Наш современный дух борьбы и отвага – это прямое наследие, которое нам передали Владимир Великий, Ярослав Мудрый, король Даниил, Хаджи Герай, гетманы Петр Сагайдачный и Богдан Хмельницкий, Михаил Грушевский и Павел Скоропадский.

Это величественное наследие Киевской Руси, Галицкого и Волынского княжеств, Великого княжества Литовского, Украинской Народной Республики, Украинского государства Скоропадского и Карпатской Украины.

И сегодня мы с особой силой и гордостью осознаем еще одну фундаментальную часть нашей идентичности.

Это Крымское ханство и его государствообразующее наследие. Веками Российская империя пыталась стереть, исказить или скрыть правду о неотделимости Крыма от общеукраинского контекста. Но с каждым годом мы разрываем эти оковы лжи. Мы всё глубже раскрываем страницы нашей истории, узнаем о политических, военных и культурных союзах. Мы возвращаем обществу абсолютную истину о том, что история Украины просто неполна без истории крымскотатарского народа.

Главные истории дня

Государственность неразрывно объединяет Донецкую и Львовскую области, Киевскую и Одесскую области, и, безусловно, наш свободный украинский Крым.

Но государственность – это не данность. Это результат ежедневной, сверхтяжелой работы ради нашей стойкости. Сегодня, благодаря сверхчеловеческим усилиям наших защитников и защитниц, эта государственность сохраняется, укрепляется и отстаивает право на жизнь.

Спасибо каждому и каждой, кто сегодня стоит с оружием в руках, кто борется словом, культурой и ежедневным изнурительным трудом ради нашей победы.

С Днем Украинской Государственности! Слава Украине! Слава героям!