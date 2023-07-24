'Вроде как Россию любил...' Бразильский футболист сбежал из 'Зенита', вызвав гнев у пропагандистов

Нападающий санкт-петербургского "Зенита" Малком решил покинуть российский клуб и продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Лучший бомбардир минувшего розыгрыша Премьер-лиги (23 гола) пошел на такой шаг всего лишь спустя пять месяцев после того, как стал гражданином РФ, чем вызвал гнев в стране-агрессорке.

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Так известный комментатор Дмитрий Губерниев в комментарии пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости" фактически назвал Малкома продажным человеком и лицемером. По словам журналиста, бразилец просто решил заработать денег, хотя раньше клялся в любви к России.

"За "Зенит" я очень рад, клуб заработал кучу денег. 60 миллионов евро – внушительная сумма, лишней не будет. Что касается Малкома, он вроде как Россию сильно любил, паспорт даже получил. Оказалось, что любовь к деньгам у него сильнее. Теперь ему надо сделать новый паспорт, где на обложке будет изображен доллар. Раз "Зенит" решил его продать, то и потерей он для команды не станет", – заявил Губерниев.

Ранее бывший игрок сборной России бразилец Марио Фернандес стал объектом травли со стороны болельщиков после того, как подписал контракт с "Зенитом".

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае санкт-петербургский "Зенит" в пятый сезон подряд стал чемпионом России и увидел истинную "любовь" от российских болельщиков. Кроме того, клуб из Северной столицы опозорился акцией в память о фанатах которые были ликвидированы на войне в Украине.

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