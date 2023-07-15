'Тальков в гробу перевернулся'. 'Зенит' опозорился с акцией про войну в Украине. Фотофакт

Фанаты "Зенита" устроили акцию в память о болельщиках питерского клуба, которые были ликвидированы на войне в Украине. Во время игры с ЦСКА за Суперкубок России на трибуне появился баннер со словами из песни Игоря Талькова: "И, поверженный в бою, я воскресну и спою".

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Также фанаты подняли портреты уничтоженных оккупантов.

В сети российские любители спорта подняли на смех такой перфоманс от соотечественников. Юзеры возмущаются, что их коллеги взяли строчку из песни, которая наоборот является антивоенной.

Пользователи считают, что автор перевернулся бы в гробу, узнав, как используется его произведение.

Многие называют акцию позором и считают ее проплаченной.

Отметим, что победу в Суперкубке добыл "Зенит". Основное время завершилось нулями, а в серии пенальти голкипер питерцев Кержаков отбил два удара.

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