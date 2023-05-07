Питерский "Зенит" победил московский "Спартак" (3:2) в 26-го туре чемпионата России по футболу и пятый сезон подряд завоевал золотые медали национального первенства. Во время празднования на поле "Газпром Арены" российско-бразильский хавбек хозяев Малком потер пальцами перед лицом гендиректора "Зенита" Александра Медведева, намекая на премию.

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Этот момент попал в телетрансляцию, вызвав бурную реакцию у российских болельщиков. Фанаты в ярости начали писать о том, с каким чувством они относятся и к клубу и к его генеральному спонсору.

"Дайте ГАЗПРОМ, суки, газ в деревню! 100 км. от Москвы, а газу нету. Дровами печку топлю", - возмущается один из юзеров.

Другие отмечают, что на футбольные понты в стране деньги есть, и с грустным сарказмом пишут про исключительный "патриотизм" иностранных легионеров, которых в "Зените" 10.

"Ну тут по-любому за эмблему играют , без вариантов", "Ничего, сейчас старики пенсию за газ отнесут, будет им и белка будет и свисток", - говорится в комментариях.

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