Бывший футболист сборной России стал 'выкидышем истории' после того, как продался 'Зениту'

Бразильский защитник Марио Фернандес стал объектом нападок со стороны московского ЦСКА. Бывший футболист сборной России и участник чемпионата мира-2018 перешел в санкт-петербургский "Зенит", что стал абсолютным шоком для поклонников армейцев, которых южноамериканец радовал своей игрой на протяжении 10 лет.

Видео дня

Известный фанат ЦСКА и юморист Михаил Грушевский в комментарии пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ" не стеснялся в выражениях в адрес бразильца. Он обозвал его предателем, который сам себя вычеркнул из истории московского клуба, продавшись за газпромовские деньги одному из главных соперников столичного коллектива.

"Не случайно же человек за 10 с лишним лет в России не смог выучить хотя бы несколько слов на русском языке. Но его слова о том, что он изо всех сил болел за "Зенит" в матче за Суперкубок, – это просто катастрофа. Если бы он держал словесный нейтралитет и избежал вот этого поноса, то в сердцах болельщиков, возможно, оставалась бы частичка любви за то, с какой самоотверженностью он играл за ЦСКА. Увы, все мосты сожжены, Марио для нас – выкидыш истории", – сказал Грушевский.

В мае санкт-петербургский "Зенит" в пятый сезон подряд стал чемпионом России и увидел истинную "любовь" от российских болельщиков. Кроме того, клуб из Северной столицы опозорился акцией в память о фанатах которые были ликвидированы на войне в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко жестко высказался в адрес тренера "Зенита" и предателя нашей страны Анатолия Тимощука.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!