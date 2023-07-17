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Бывший футболист сборной России стал "выкидышем истории" после того, как продался "Зениту"

Александр Чеканов
Футбол
2 минуты
366
Бывший футболист сборной России стал 'выкидышем истории' после того, как продался 'Зениту'

Бразильский защитник Марио Фернандес стал объектом нападок со стороны московского ЦСКА. Бывший футболист сборной России и участник чемпионата мира-2018 перешел в санкт-петербургский "Зенит", что стал абсолютным шоком для поклонников армейцев, которых южноамериканец радовал своей игрой на протяжении 10 лет.

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Известный фанат ЦСКА и юморист Михаил Грушевский в комментарии пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ" не стеснялся в выражениях в адрес бразильца. Он обозвал его предателем, который сам себя вычеркнул из истории московского клуба, продавшись за газпромовские деньги одному из главных соперников столичного коллектива.

Бывший футболист сборной России стал "выкидышем истории" после того, как продался "Зениту"
Бывший футболист сборной России стал "выкидышем истории" после того, как продался "Зениту"

"Не случайно же человек за 10 с лишним лет в России не смог выучить хотя бы несколько слов на русском языке. Но его слова о том, что он изо всех сил болел за "Зенит" в матче за Суперкубок, – это просто катастрофа. Если бы он держал словесный нейтралитет и избежал вот этого поноса, то в сердцах болельщиков, возможно, оставалась бы частичка любви за то, с какой самоотверженностью он играл за ЦСКА. Увы, все мосты сожжены, Марио для нас – выкидыш истории", – сказал Грушевский.

Бывший футболист сборной России стал "выкидышем истории" после того, как продался "Зениту"
Бывший футболист сборной России стал "выкидышем истории" после того, как продался "Зениту"

В мае санкт-петербургский "Зенит" в пятый сезон подряд стал чемпионом России и увидел истинную "любовь" от российских болельщиков. Кроме того, клуб из Северной столицы опозорился акцией в память о фанатах которые были ликвидированы на войне в Украине. 

Бывший футболист сборной России стал "выкидышем истории" после того, как продался "Зениту"

Как сообщал OBOZREVATEL, капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко жестко высказался в адрес тренера "Зенита" и предателя нашей страны Анатолия Тимощука.

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