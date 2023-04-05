Бразилец ''Зенита'', месяц назад ставший россиянином, намерен сбежать из РФ и пожаловался на войну в Украине

Бразильский легионер санкт-петербургского "Зенита" Малком, который 24 февраля нынешнего года получил российское гражданство, выразил желание покинуть клуб. По словам олимпийского чемпиона Токио-2020, он намерен продолжить карьеру в команде, которая участвует в Лиге чемпионов.

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Об этом Малком заявил в интервью портал Sport24. 26-летний нападающий, который выступает за "Зенит" с 2018 года, пожаловался на то, что представители страны-агрессора отстранены от международных турниров после полномасштабного вторжения России в Украину.

"В моих планах было выступление в Лиге чемпионов, а не выход из нее. Мы участвовали в турнире три года, а потом начались военные действия, и все закончилось. Думаю, я провожу хороший сезон, мои показатели отличные. Теперь я могу думать о новой возможности вернуться в лиги, которые участвуют в еврокубках. Сейчас важно стать чемпионами с "Зенитом", а там посмотрим, что получится", – сказал Малком.

Ранее в РФ заявили, что европейские футбольные федерации якобы выступают за возвращение российских национальных сборных и клубных команд в международные турниры. Летом УЕФА отстранил российские клубы от Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций, а национальную команду – от отборочного турнира Евро-2024.

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