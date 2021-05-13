Финал Лиги чемпионов-2021 официально перенесен

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Футбол
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Трофей Лиги чемпионов

Финальный матч Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и "Челси" пройдет в Порту на "Эштадиу ду Драгау" 29 мая. Изначально поединок должен был состояться в Стамбуле на Олимпийском стадионе.

Как сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), такое решение было принято из-за непростой ситуации с COVID-19 в Турции, которая недавно была включена в "красный список" стран, запрещенных для посещения в Великобритании. Несмотря на все попытки Футбольной ассоциации Англии (ФА) договориться о проведении финала на одном из местных стадионов, этот вариант был отвергнут из-за коронавирусных ограничений в стране.

В продажу поступят по 6 тысяч билетов для болельщиков каждой из команд. Скорее всего, они будут распределены между фанатами по результатам специальной лотереи.

Стадион "Эштадиу ду Драгау"

Стоит отметить, что Стамбул должен был принять финал Лиги чемпионов еще в 2020 году, но тогда решающие матчи, которые прошли в формате Финала восьми, перенесли в Лиссабон.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Манчестер Сити" вместе с украинцем Александром Зинченко прошли ПСЖ по итогам двухматчевого противостояния в полуфинале турнира, а "Челси" без особых проблем расправился с мадридским "Реалом".

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