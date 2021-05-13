Финал Лиги чемпионов-2021 официально перенесен

Финальный матч Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и "Челси" пройдет в Порту на "Эштадиу ду Драгау" 29 мая. Изначально поединок должен был состояться в Стамбуле на Олимпийском стадионе.

Как сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), такое решение было принято из-за непростой ситуации с COVID-19 в Турции, которая недавно была включена в "красный список" стран, запрещенных для посещения в Великобритании. Несмотря на все попытки Футбольной ассоциации Англии (ФА) договориться о проведении финала на одном из местных стадионов, этот вариант был отвергнут из-за коронавирусных ограничений в стране.

В продажу поступят по 6 тысяч билетов для болельщиков каждой из команд. Скорее всего, они будут распределены между фанатами по результатам специальной лотереи.

Стоит отметить, что Стамбул должен был принять финал Лиги чемпионов еще в 2020 году, но тогда решающие матчи, которые прошли в формате Финала восьми, перенесли в Лиссабон.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Манчестер Сити" вместе с украинцем Александром Зинченко прошли ПСЖ по итогам двухматчевого противостояния в полуфинале турнира, а "Челси" без особых проблем расправился с мадридским "Реалом".