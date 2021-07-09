Во сколько финал Евро-2020: время начала матча Италия – Англия

Сборные Англии и Италии сыграют в финале чемпионата Европы по футболу 2020 года. Команды определят сильнейшего на континенте на легендарном лондонском стадионе "Уэмбли".

КОГДА И ВО СКОЛЬКО ФИНАЛ ЕВРО-2020

Решающий поединок турнира пройдет в воскресенье, 11 июля. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Италия – Англия.

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ГДЕ СМОТРЕТЬ ФИНАЛ ЕВРО-2020

Увидеть поединок можно будет благодаря прямой трансляции на общенациональном канале "Украина".

Игру также покажут специализированные "Футбол 1" и "Футбол 2", где зрителям предложат традиционную аналитическую студию.

В России болельщики смогут следить за матчем в прямом эфире канала "Россия 1". А в Беларуси трансляцию из Лондона проведут "Беларусь 5" и "Беларусь 5. Интернет".

ПРОГНОЗ НА ФИНАЛ ЕВРО-2020

Фаворитом встречи считается английская сборная, которой аналитики отдают небольшое предпочтение. Ставки на ее победу в основные 90 минут принимаются с коэффициентом 2,70.

Ничья оценивается котировкой 2,95. Аналогичным показателем представлен успех итальянцев.

Напомним, сборная Италии уверенно выиграла группу А, опередив Уэльс, Турцию и Швейцарию. В 1/8 финала "скуадра адзурра" в овертайме одолела Австрию (2:1). В следующем раунде плей-офф с аналогичным счетом подопечные Роберто Манчини обыграли Бельгию, а путевку в финал они вырвали в серии пенальти у испанцев.

В свою очередь Англия заняла первое место в группе D, обыграв Хорватию и Чехию и сыграв вничью с Шотландией. В первом раунде плей-офф команда Гарета Саутгейта переиграла Германию (2:0), а в четвертьфинал разбила Украину (4:0). В 1/2 финала англичане лишь благодаря спорному пенальти были сильнее Дании в овертайме (2:1).

Решение арбитра матча Англия – Дания о назначении пенальти в дополнительное время игры вызвало возмущение в сети. Сам момент с падением форварда хозяев Рахима Стерлинга разошелся на мемы.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко дал прогноз на финал Евро-2020.