Финал Евро-2020! Италия – Англия: смотреть онлайн-трансляцию матча

В воскресенье, 11 июля, состоится финал Евро-2020. За трофей и звание чемпионов сыграют сборные Италии и Англии.

Поединок пройдет Лондоне на стадионе "Уэмбли", начало в 22:00 по киевскому времени. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию встречи.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ ИТАЛИЯ – АНГЛИЯ

Евро-2020. Финал

"Уэмбли", Лондон

Главный арбитр: Бьорн Кейперс (Нидерланды)

Арбитр VAR: Бастиан Данкерт (Германия)

Видео дня

Ориентировочные составы

Италия: Доннарумма; Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон; Барелла, Жоржиньо, Верратти; Кьеза, Иммобиле, Инсинье

Англия: Пикфорд; Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу; Райс, Филлипс; Сака, Маунт, Стерлинг; Кейн

16 ЧАСОВ ДО МАТЧА. Приветствуем всех любителей футбола! Чемпионат Европы подошел к концу и сегодня будет определен обладатель трофея! В финальном поединке за статус чемпиона сыграют сборные Италии и Англии.

На пути к финалу итальянцам пришлось разобраться из игроками из Турции, Швейцарии, Уэльса, Австрии, Бельгии и Испании. Англичане же в то время играли с хорватами, шотландцами, чехами, немцами, украинцами и датчанами.

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ ИТАЛИЯ – АНГЛИЯ

Украина : "ТРК "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2"

Россия : Россия 1

Беларусь: "Беларусь 5", "Беларусь 5. Интернет"

Начало встречи в 22:00 по киевскому времени.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ИТАЛИЯ – АНГЛИЯ

Сборная Англии, которая будет играть при поддержке родных трибун, считается фаворитом финала, вероятность ее победы оценили котировкой 2.70. Ставки на победу Италии, как и на ничью в основное время, букмекеры принимают с коэффициентом 2.95.

СУДЬИ МАТЧА ИТАЛИЯ – АНГЛИЯ

Поединок обслужат арбитры из Нидерландов, главным рефери назначен Бьорн Кейперс. Ему на линиях помогут Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. А вот в качестве четвертого рефери будет работать Карлос дель Серро из Испании. Отвечать за систему видеоповторов VAR придется Бастиану Данкерту из Германии.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини:

"Финал будет сложным по многим причинам, но мы должны сосредоточиться на нашей игре и постараться как можно лучше реализовать наш подход, зная, что это будет последний матч на турнире. Мы надеемся наслаждаться игрой 90 минут, а затем уйти в отпуск. Нужно сделать последнее усилие".

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт:

"Мы намерены победить. Очень важно было достойно представить свой народ. Но теперь мы должны завоевать главный трофей для всех англичан. Нам не обязательно нужно будет прыгнуть выше головы. Важно просто сыграть на своем нормальном уровне".

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Италия и Англия пересекались на футбольных полях 27 раз, из которых 18 – в товарищеских матчах. У итальянцев побед немного больше – 10 против 8. При этом англичане забили 33 гола, тогда как их соперники 31. Последний раз сборные встречались в спарринге весной 2018 года, расписав ничью со счетом 1:1.

Как писал OBOZREVATEL, президент УЕФА назвал нечестным и неправильным формат проведения Евро-2020. Александер Чеферин заявил, что организация больше не будет проводить чемпионаты Европы в большом количестве стран одновременно, ведь сборные оказались в разных условиях.