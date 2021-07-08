Леоненко сделал прогноз на финал Евро-2020, упомянув скандал в матче Англия – Дания

Бывший игрок "Динамо" Виктор Леоненко считает, что сборной Англии создали максимально комфортные условия для победы на Евро-2020. Несмотря на это, он предсказал, что успеха в решающем поединке добьются итальянцы.

В эфире телеканалов "Футбол 1/2/3" эксперт "Великого футбола" заявил, что "скуадре адзурре" необходимо провести очень сильный матч, чтобы выиграть трофей. Экс-футболист напомнил, что домашнее преимущество будет на стороне подопечных Гарета Саутгейта, и упомянул спорный пенальти, который решил судьбу полуфинального противостояния Англии и Дании.

"Я уже примерно знаю, кто выиграет. Судя по тому, что сегодня поставили вот такой пенальти и больше всех игр сыграли дома англичане, итальянцам в финале надо быть на две головы выше. Сразу видно, что Англию тащат. Главное, чтобы не было скандала. Может, уже будет три мяча на поле. Италия будет играть от обороны. Я ставлю на итальянцев", – поделился своим мнением Леоненко.

Видео дня

Напомним, что "скуадра адзурра" вышла в финал благодаря победе над Испанией в серии пенальти. Решающий матч Евро-2020 состоится 11 июля в Лондоне на "Уэмбли".

Отметим, что трансляции матчей чемпионата Европы можно увидеть на телеканале "Украина".

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети возмутились решением главного арбитра назначить пенальти в ворота датчан за фол против Рахима Стерлинга. Последний высказался об эпизоде, который вызвал многочисленные споры.