В УПЛ официально вернули клуб, вылетевший из элиты в минувшем сезоне

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) поддержал инициативу украинской Премьер-лиги (УПЛ) и принял решение включить "Минай" в список участников элитного дивизиона нашей страны на сезон 2021/22. В минувшем чемпионате клуб из одноименного села в Закарпатской области занял последнее место в таблице и вылетел.

Эту информацию подтвердили на официальном сайте УПЛ. Команда займет место "Олимпика", президент которого Владислав Гельзин недавно объявил о том, что его клуб решил сняться с украинской Премьер-лиги.

Отметим, что в первом туре нового сезона донецкая команда должна была сыграть с киевским "Динамо". Теперь, возможно, подопечные Мирчи Луческу начнут чемпионат матчем против "Миная". Информация об этом будет объявлена позже.

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Кроме того, столичный клуб должен провести спарринг против миланского "Интера" в день запланированного поединка четвертого тура УПЛ против "Ингульца". Судьба этого противостояния также пока что остается неизвестной.

Как сообщал OBOZREVATEL, Международная федерация футбола (ФИФА) наложила трансферный бан на "Минай". Клуб не сможет подписывать новых игроков, пока не заплатит платеж солидарности за своего бывшего футболиста.