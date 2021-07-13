ФИФА забанила клуб УПЛ – СМИ

Международная федерация футбола (ФИФА) наложила трансферный бан на "Минай" – клуб из одноименного села Ужгородского района Закарпатской области. По информации SportArena, причиной такого решения стала невыплата платежа солидарности за бывшего защитника клуба Мислава Матича.

По информации СМИ, палата споров ФИФА запретила "Минаю" трансферную деятельность в течение трех трансферных окон, пока клуб не выполнит все свои обязательства.

Напомним, что в прошлом сезоне "Минай" вылетел из УПЛ в Первую лигу, заняв последнее место. Однако после того, как донецкий "Олимпик" снялся с розыгрыша Премьер-лиги, все клубы элитного дивизиона проголосовали за возвращение закарпатцев.

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В новом сезоне тренировать "Минай" будет Василий Кобин. Экс-футболист "Шахтера" покидал клуб в марте нынешнего года и вернулся на должность главного тренера в июне.

Как сообщал OBOZREVATEL, Минай в матче 25-го тура прошлого сезона стал участником грандиозного скандала. Футболисты заперлись в раздевалке НСК "Олимпийский" после того, как букмекеры резко изменили котировки на игру.

Ранее спортивный директор "Миная" Михаил Кополовец назвал минимальную зарплату футболистов клуба.