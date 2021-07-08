Донецкий клуб официально снялся с УПЛ

Донецкий футбольный клуб "Олимпик" объявил о том, что снимается с чемпионата Украинской премьер-лиги (УПЛ). Соответствующее официальное заявление было опубликовано пресс-службой команды в Facebook.

В тексте указывается, что это был непростой, но обдуманный и взвешенный шаг. Президент "Олимпика" Владислав Гельзин отметил, что решение было принято "с тяжестью на сердце".

"Расставаться с вами безумно сложно, однако мы не прощаемся. Клуб приостанавливает свою деятельность, но на этом мы не ставим точку", – сказал Гельзин, обращаясь к болельщикам.

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Прощаясь с поклонниками Гельзин отметил, что верит в возвращение "Олимпика" в то время, когда футбол будет проходить по одним для всех правилам не только на поле, но и за его пределами.

"Ведь футбол в Украине любят, и мы гордимся, что ФК "Олимпик" Донецк навсегда останется в его истории!" – подытожил президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, матч "Олимпик" – "Шахтер" в 17-м туре УПЛ завершился грандиозным скандалом. "Олимпик" уступил с минимальным счетом 0:1.

При этом арбитр встречи Юрий Иванов отменил гол форварда клуба Гельзина Таддеуса Нкенга, а также удалил игрока хозяев Руслан Бабенко.

После игры президент "Олимпика" ворвался во флеш-интервью тренера команды Юрий Калитвинцева

21 мая Владислава Гельзина наказали пятилетним отстранением от футбола.