"Динамо" проведет спарринг с "Интером" в день матча УПЛ: СМИ раскрыли детали

"Динамо" проведет товарищеский матч с миланским "Интером" 14 августа. На этот же день запланирован выездной поединок киевлян в четвертом туре украинской Премьер-лиги (УПЛ) против "Ингульца".

Как сообщает издание Inter-news.it со ссылкой на Corriere dello Sport, спарринг с чемпионами итальянской Серии А пройдет в окрестностях Милана. Игра состоится при пустых трибунах и станет последней для "Интера" перед началом нового сезона.

Пока неизвестно, на какой день будет перенесен матч УПЛ между "Динамо" и "Ингульцом".

Отметим, что существует также неопределенность и с поединком первого тура УПЛ, в котором киевляне должны были встретиться с "Олимпиком". Донецкий клуб, как стало известно ранее, снялся с украинской Премьер-лиги. Ожидается, что команду в элитном дивизионе заменит "Минай", который занял последнее место и вылетел в Первую лигу по итогам минувшего сезона.

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Напомним, что в последний раз "Интер" и "Динамо" встречались на групповом этапе Лиги чемпионов 2009/10. Тогда киевляне сыграли вничью на выезде (2:2) и потерпели обидное поражение дома (1:2).

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