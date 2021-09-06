В России объяснили, почему Франция не смогла обыграть Украину в отборе ЧМ-2022

Сборная Франции не смогла выиграть матч отборочного турнира к ЧМ-2022 с Украиной из-за тактических хитростей главного тренера Дидье Дешама. При этом вместо ничьей "галльские петухи" могли вообще закончить игру поражением.

Такое мнение в своем Telegram-канале выразил российский журналист Алексей Андронов. Он подчеркнул, что Дешам лишь на ЧМ-2018 сумел донести свои идеи до подопечных.

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"Иногда тренеру лишний ум - не полезен, а вреден. Нужно уметь играть просто, а не запаривать игроков идеями, которые тебе кажутся гениальными. Дешам – отличный пример такого тренера. Регулярно переигрывает сам себя. Пожалуй, только на ЧМ-2018 смог удержаться. А может игроки сами упростили все на поле. Сейчас с Украиной – он опять выиграл сам у себя. А могло быть и 0-3, к слову..." – написал Андронов.

Напомним, сборная Украины смогла во второй раз сыграть вничью с Францией в квалификации к чемпионату мира 2022 года в Катаре. После этого "желто-синие" опустились на третье место в группе D. СМИ опубликовали расклады, как украинцам выйти на Мундиаль.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что ему не поступало предложений о продлении контракта с Украинской ассоциацией футбола (УАФ). Организация обвинили специалиста во вранье, показав письмо в адрес легендарного нападающего.