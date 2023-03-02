В России назвали футбольным Оскаром Кучерой скандального Дзюбу, который выступил в поддержку Путина до ''хоть убейте''

Известный комментатор Василий Уткин высмеял футболиста Артема Дзюбу, который заявил о полной поддержке диктатора Владимира Путина на фоне войны в Украине. Журналист назвал нападающего "Локомотива" бесконечно глупым человеком и сравнил с шоуменом Оскаром Кучерой, который стал объектом для троллинга после своего интервью Юрию Дудю.

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Об этом Уткин сказал на своем YouTube-канале, комментируя различные высказывания Дзюбы в разговоре с журналистом Нобелем Арустамяном. По мнению комментатора, у футболиста короткая память, он постоянно противоречит сам себе и не способен логически мыслить.

"Он удивительно глупый человек. Это позволяет ему очень быстро забывать, что с ним происходит, легко переносить неудачи, и главное – не воспринимать всерьез никакие угрозы. Практически любая цитата Дзюбы отдельно выглядит как более-менее нормальное высказывание. Но если смотреть по всему интервью, то это действительно футбольный такой Оскар Кучера. Я читал, что у страуса эму оперативная память 24 часа – если он встретил вас вчера, сегодня может уже не вспомнить. В данном случае, вы уж меня извините, но оперативная память Дзюбы приближается к оперативной памяти золотой рыбки", – сказал Уткин.

Отметим, что болельщики с насмешками отреагировали на слова Дзюбы, который заявил, что терпеть не может Европу. Футболист пытался заиграть в Турции, но с ним позорно разорвали контракт.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-футболист "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев записал жесткое обращение к Артему Дзюбе после его слов о поддержке Путина.

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