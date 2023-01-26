Великий рассмешил сеть пародией на интервью Оскара Кучеры у Дудя: надо быть очень умным, чтобы так сыграть тупого

Популярный украинский комик, актер студии "Квартал 95" Юрий Великий показал талантливую пародию на интервью российского актера, активно поддерживающего войну и путинский режим, Оскара Кучеры Юрию Дудю. Юмористу удалось продемонстрировать всю тупость путиниста, а также абсурдность и непоследовательность его высказываний.

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Как подметили зрители, комик в коротком семиминутном видео показал всю суть трехчасового интервью актера, который поддерживает агрессию РФ, но не может объяснить почему. Правда, в ролике, опубликованном на YouTube, "Кучера" и "Дудь" говорят вовсе не о политике.

Так, Великий в образе интервьюера загадывает своему гостю простую детскую загадку: "Зимой и летом одним цветом?"

"Кучера" всячески уклоняется от ответа, поскольку, очевидно, не знает его. Он начинает рассказывать обо всем подряд, что вовсе не касается темы: о родах жены, сведеньях какого-то знакомого, временах года, лыжах, цветах и детях, которые "тоже цветы жизни".

"Дудь" перебивает своего гостя в попытках услышать от него конкретный ответ на конкретный вопрос, как это и было в оригинальном интервью, но тот лишь продолжает насыпать новые порции бреда.

И если в подлинном интервью Юрий Дудь выдержал пропагандистскую чушь и ложь, которую говорил Кучера, то в пародии "журналист" покинул студию.

Стоит также отметить, что актер-путинист пришел на запись интервью в футболке с надписью RANEVSKAYA, но юморист для пародии подобрал более подходящий для него лук – футболку с надписью SKABEEVSKAYA.

Комментаторов восхитило талантливое перевоплощение Великого в героев. Под видео они писали: "Надо быть очень умным и талантливым, чтобы так правдиво показать тупость персонажа. Спасибо, Юрий, за мгновения радости и смеха в это тяжелое время", "Это шедевр", "Вот это талантище! Так перевоплотиться в своих героев! Те же жесты, форма диалога, а внешность... Юр, ты не устаешь нас поражать", "Как классно было бы, если бы этот Оскар увидел эту пародию! Юрий великолепен", "Как точно с юмором передали суть интервью. Очень похожи. Голоса, интонации, жесты!", "Вжиться в Кучеру – это сильно. Главное, не сойти с ума".

Ранее OBOZREVATEL писал, что Оскар Кучера пришел на запись интервью в футболке от украинского бренда Benya & Zubrik. Компания, которая базируется в Одессе, отреагировала на то, что путинист надел вещь их производства. Подробнее – в нашем материале.

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