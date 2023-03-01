''Терпеть их не могу'': ''железобетонный единорос'' Дзюба стал посмешищем в сети после слов о Европе

Нападающий московского "Локомотива" Артем Дзюба стал объектом троллинга со стороны болельщиков, когда заявил об отказе выступать в Европе после того, как не смог заиграть в чемпионате Турции. Он обвинил западные страны в агрессивной политике в отношении России, на что фанаты предположили, что он готовится к карьере депутата.

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"Я очень в Англию хотел в один период, но сейчас я туда больше не хочу. Даже если бы меня позвали – меня не позовут – я бы не поехал. Из-за ситуации, из-за отношения к нам. Я очень радикально настроен. Это некрасиво. Они сняли все свои маски и показали свое отношение к нам. Раз вы к нам так относитесь, то нам вы и подавно не нужны. Вообще их терпеть не могу", – сказал форвард в интервью YouTube-каналу журналиста Нобеля Арустамяна.

Читатели портала Sports.ru откровенно высмеяли 33-летнего футболиста. Они отметили, что его с позором выгнали из турецкого "Адана Дериспора", за который он провел лишь пять матчей, а в ведущих чемпионатах он никому неинтересен.

"Какая удобная позиция появилась у Артемки. Это не меня не звали, это я сам не хочу", "Настоящий единорос! Железобетонный", "Интересно, а почему они так стали относиться? Ни с того, ни с сего, наверное", "Артем, ты никому не нужен в Европе. Обычный конъюнктурщик, который под конец футбольной карьеры строит платформу для политической карьеры", "Дзюба начал пиар-компанию, по подготовке к баллотированию, себя любимого, в депутаты Государственной думы", "Понимаю Тему, я так в свое время Джессику Альбу отшил", "Бревно в чемпионате Турции потерялось, какая тебе Европа", – пишут в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, Артем Дзюба заявил о поддержке российского диктатора Владимира Путина на фоне войны в Украине.

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