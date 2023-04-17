В Минспорта дали окончательный ответ, снимется ли Украина с отборе Евро-2024 по футболу

Сборная Украины по футболу продолжит свои выступления в отборочном этапе к чемпионату Европы 2024 года, несмотря на запрет нашим спортсменам соревноваться на турнирах, к которым допускают россиян и беларусов. "Сине-желтые" не будут сниматься с квалификации к первенству континента, ведь представители РБ выступают в другой группе.

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Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" заявил замминистра спорта страны Максим Бедный, информирует "Суспильне". Он отметил, что ситуация с футбольной сборной не попадает под условия приказа министерства.

"Что касается сборной Украины по футболу, то участие Беларуси – это отдельный групповой турнир. На сегодняшний день мы не рассматриваем вопрос запрета участия в отборочном турнире национальной сборной Украины по футболу", – сказал Бедный.

Отметим, что ранее легендарный футболист киевского "Динамо" Йожеф Сабо призвал Украину сняться с отбора Евро-2024, назвав Беларусь Россией-2. "Сине-желтые" неудачно стартовали в квалификации к турниру, проиграв без шансов Англии в Лондоне.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный комментатор Виктор Вацко заявил о том, что Украинская ассоциация футбола (УАФ) завершила переговоры с Сергеем Реброва относительна работу с национальной сборной.

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