"Там Россия-2. Пусть дисквалифицируют": легенда "Динамо" призвал Украину сняться с отбора Евро-2024

Легендарный футболист киевского "Динамо" Йожеф Сабо выразил уверенность в том, что сборная Украины должна сняться с отборочного турнира к чемпионату Европы-2024. Таким образом бывший наставник национальной команды отреагировал на приказ Минспорта, которое запретило нашим спортсменам участвовать в турнирах, куда допускают представителей России и Беларусь.

Видео дня

Об этом Сабо заявил в комментарии порталу FanDay.net. Динамовец считает неприемлемым выступление в соревнованиях, где играет белорусская команда, в которую входят исключительно футболисты и тренеры – поклонники режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

"Я считаю, что если в отборе на Евро-2024 будет играть Беларусь, то мы не должны там участвовать! Лукашенко и его прихвостни – это такие же бл*ди и подонки, как и россияне. Я не всех белорусов имею в виду, а тех, кто против нас воюет. Лукашенко отдал Беларусь в пользование России. Беларуси уже нет, там Россия-2. Получается, что в соревнованиях участвует Россия-2. Пусть лучше нас дисквалифицируют, но играть с белорусами в одном турнире нельзя!" – эмоционально высказался Сабо.

Ранее в Минспорта объяснили, снимется ли сборная Украины с отборочного турнира к чемпионату Европы в Германии.

Как сообщал OBOZREVATEL, олимпийская чемпионка Светлана Журова призвала Международный олимпийский комитет рассмотреть возможность лишения Украины флага и гимна на международных турнирах после приказа Минспорта. А четырехкратный олимпийский чемпион облил грязью всех украинцев, назвав их идиотам, которые никто без России.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!