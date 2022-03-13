В Ирпене оккупанты убили украинского футболиста-волонтера

В воскресенье, 13 марта, от вражеского огня оккупантов в Ирпене погиб украинский волонтер Александр Иващик, сообщил у себя в Telegram-канале мэр города Александр Маркушин. Иващик выступало за ирпенскую ветеранскую команду по минифутболу MBZ.

С начала войны Александр помогал людям. В свое время помог эвакуироваться сотням людей, особенно пожилым. У него осталась вдова и двое маленьких детей.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне 16-летний футболист киевской любительской команды ДЮСШ "Атлет" Дмитрий Евдоченко вместе со своей мамой Мариной были расстреляны российскими оккупантами при попытке эвакуации из Киевской области. ​

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Ранее в бою за Киев погиб бывший защитник львовских "Карпат" Виталий Сапило.

До этого вместе с матерью погиб футболист "Гостомеля" Дмитрий Мартыненко. В его дом попала авиабомба. ​

​Ранее OBOZREVATEL сообщал, что легенда "Динамо" и сборной Украины Владислав Ващук после двух недель, проведенных в подвале, смог выбраться из Гостомеля вместе со своими детьми. ​

​ Бывший защитник столичной команды покинул полуразрушенный пригород Киева по гуманитарному коридору.