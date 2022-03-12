Юного украинского футболиста вместе с матерью убили во время эвакуации в Киевской области

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16-летний футболист киевской любительской команды ДЮСШ "Атлет" Дмитрий Евдоченко вместе со своей мамой Мариной были расстреляны российскими оккупантами при попытке эвакуации из Киевской области. По информации пресс-службы "Атлета", трагедия случилась 11 марта. Другие подробности не сообщаются.

"Семья "Атлет" выражает искренние соболезнования родным и близким Дмитрия и Марины Евдоченко... Словами нельзя передать всю боль и печаль... Как страшный сон..." – говорится в Facebook команды.

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Это стало третьей смертью гибель украинского футболиста в результате нападения России на Украину.

Ранее в бою за Киев погиб бывший защитник львовских "Карпат" Виталий Сапило.

До этого вместе с матерью погиб футболист "Гостомеля" Дмитрий Мартыненко. В его дом попала авиабомба. ​

​Ранее OBOZREVATEL сообщал, что легенда "Динамо" и сборной Украины Владислав Ващук после двух недель, проведенных в подвале, смог выбраться из Гостомеля вместе со своими детьми. ​

​ Бывший защитник столичной команды покинул полуразрушенный пригород Киева по гуманитарному коридору.