Легенда 'Динамо' вырвался из Гостомеля, где две недели сидел в подвале без электричества с детьми

Легенда "Динамо" и сборной Украины Владислав Ващук наконец-то выехал из Гостомеля вместе со своими детьми. Бывший защитник столичной команды выбрался из полуразрушенного пригорода Киева по гуманитарному коридору.

О долгожданном спасении Ващук сообщил на своей страничке в Instagram.

"Друзья! Вчера с детьми выехали по гуманитарному коридору из Гостомеля. Все в порядке, приходим в себя. Спасибо всем кто поддерживал. Все буде добре. Мира нам всем", – написал защитник и прикрепил фото с детьми.

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Отметим, что в Гостомеле Ващук находился с первого дня войны, а на четвертые сутки признался, что дом остался без электричества, поэтому какое-то время с ним не будет связи. Но и уехать он пока не может из-за постоянных обстрелов.

"Бережем заряды на телефонах, поэтому звонить не нужно. У нас пока все ок. Сидим в подвале, считаем взрывы. Ракета прилетела прямо за забор. Стреляют уже четвертые сутки практически без перерывов. Про "уезжай" не пишите. Выехать отсюда нельзя. Безопаснее оставаться в подвале. Надеюсь на быстрое развитие событий. Все будет хорошо. Мира всем", – писал Ващук.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Киевом российская бомба убила футболиста "Гостомеля" и его маму. Нападающий Дмитрий Мартыненко погиб после обстрела своего дома.

Отец Мартыненко выжил, а его семилетняя сестра попала в Бучанскую больницу с осколочными ранениями головы. Врачи боролись за жизнь девочки, но после операции никаких новостей о ее состоянии не поступало.

Также мы рассказывали, что бывший футболист стал командиром танка и погиб под Киевом. Воспитанник ДЮСШ "Карпат" Виталий Сапило посмертно получил звание Героя Украины. Бывший футболист львовского клуба погиб 25 февраля в бою в Киевской области.