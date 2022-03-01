Российская бомба убила футболиста 'Гостомеля' и его маму, а за жизнь сестры борются врачи

Футболист ФК "Гостомель" Дмитрий Мартыненко погиб в результате взрыва российской бомбы, которая попала в его дом. Вместе со спортсменом снаряд забрал жизнь и его мамы, а маленькая сестра борется за жизнь.

О трагедии в Киевской области сообщили на странице Киево-Святошинского футбола в Facebook.

"Погиб Дима Мартыненко и его мама. В дом попала российская бомба... Его отец выжил, а его семилетняя сестра нуждается в помощи. Она в Бучанской больнице с осколочными ранениями головы. Врачи борются за ее жизнь", – говорится в посте.

Видео дня

Также сообщаются реквизиты для помощи девочки. 4441 1144 1397 8675 – Мартыненко Анатолий.

Отмечается, что Дмитрий Мартыненко является воспитанником луганского футбола и на момент остановки турнира являлся лучшим бомбардиром и лучшим игроком Второй лиги чемпионата Киево-Святошинского района. 22 февраля ему исполнилось 25 лет...

Напомним, что после вторжения России в Украину под Гостомелем и Васильковом прошли тяжелые бои. Пострадали местные жители.

Тем временем OBOZREVATEL сообщал, что главные футбольные организации наказали российский футбол за агрессию страны в отношении Украины. Сборную России и клубы РФ отстранили от всех соревнований ФИФА и УЕФА. Россияне точно не сыграют в отборе на чемпионат мира-2022, а московский "Спартак" исключили из Лиги Европы.

Также УЕФА разорвала спонсорский контракт с "Газпромом". Чуть раньше от российских денег отказался и немецкий "Шальке".