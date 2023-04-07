В Госдуме назвали обязанностью россиян поддержку войны в Украине, осудив лучшего бомбардира сборной

В Государственной думе РФ ожидаемо осудили лучшего бомбардира в истории сборной России по футболу Александра Кержакова, который выступил против войны в Украине. Депутат Дмитрий Свищев назвал странными слова бывшего нападающего "Зенита", так как у граждан страны-агрессора есть обязанность – поддерживать государство.

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Об этом чиновник заявил в интервью радио "Говорит Москва". Он выразил уверенность в том, что всего, чего добился Кержаков за время своей карьеры, ему якобы дало российской государство, поэтому он не имеет права идти против кровавого режима диктатора Владимир Путина.

"Я считаю, что Кержаков и его супруга сделали свой выбор. Это их выбор, они имеют на это право. Другой вопрос, что все, что он имеет сейчас, ему дала Россия. Он должен прекрасно это понимать. Как гражданин России, каковым сейчас и является, он должен осознавать, что есть не только права у любого гражданина, но и обязанности. Поэтому очень странно слышать от него такие вещи. Сколько в него вложила его страна, его родина. Я не вижу ничего такого, за что его можно было бы считать иноагентом. Может быть, я не все услышал", – сказал Свищев.

Отметим, что Кержаков стал третьим известным российским футболистом после Игоря Денисова и Федора Смолова, который открыто осудил военное вторжение РФ в Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер ярославского "Шинника" и бывший игрок сборной России Вадим Евсеев рассказал, как "очень сильно поддерживает" войну в Украине.

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