Главный бомбардир российского футбола со словами ''мне страшно'' выступил против войны в Украине

Лучший бомбардир в истории российского футбола Александр Кержаков признался, что не поддерживает войну в Украине и покинул родную страну. Экс-нападающий санкт-петербургского "Зенита", который за свою карьеру забил 233 гола, отметил, что не может понять, как в современном мире возможна военная агрессия.

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Об этом Кержаков рассказал в интервью YouTube-каналу журналиста Нобеля Арустамяна. Главный голеадор в истории сборной России (30 голов, вместе с Артемом Дзюбой) подчеркнул, что в путинский режим делает невозможными любые протестные высказывания, что является одной из главных проблем РФ.

"Очень тяжело говорить так, чтобы ни на что это не повлияло. И в этом одна из самых больших проблем сегодня в России. Мне страшно. Я не мог никогда поверить в то, что это возможно. Практически после каждого интервью, когда меня спрашивали, какое мое главное желание, я всегда отвечал: "Чтобы не было войны". В мире. Вообще. Я не понимаю, как такое возможно в таком современном и прогрессивном общество. У меня не укладывается это в голове. Насколько х*ровые наступили времена, что все разговоры сводятся к одному. Когда ты с кем-то давно не виделся..." – заявил Кержаков.

Отметим, что Кержаков стал третьим известным российским футболистом после Игоря Денисова и Федора Смолова, который открыто осудил военное вторжение РФ в Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер ярославского "Шинника" и бывший игрок сборной России Вадим Евсеев рассказал, как "очень сильно поддерживает" войну в Украине.

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