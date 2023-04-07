''Двумя руками ''за'': экс-игрок сборной России рассказал, как ''очень сильно поддерживает'' войну в Украине

Бывший футболист сборной России Вадим Евсеев яро поддержал войну в Украине, назвав это проявлением патриотизма. Главный тренер ярославского "Шинника", подопечным которого устроили взбучку игроки ужгородского "Миная" на сборах в Турции, отметил, что с большим уважением относится к армии РФ, забыв о военных преступлениях ее солдат на территории нашей страны.

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Об этом Евсеев заявил в интервью YouTube-каналу "Фабрика футбола". Уроженец подмосковных Мытищ, которого ничего не связывает с Украиной, подчеркнул, что ему прекрасно известно о происходящем на Донбассе в последние восемь лет. При этом он не уточнил источник информации о событиях в оккупированном Россией регионе.

"Какие мысли были 24 февраля? У меня нормальные мысли были, потому что я знал обстановку в Донбассе. Восемь лет там не обращали внимание, а тут сразу обратили. Очень сильно поддерживаю. Если я раньше к военным относился нейтрально, то сейчас двумя руками "за". Всегда буду снимать шляпу перед этими людьми, которые там находятся. Я патриот своей страны. У меня есть много знакомых и друзей, они совершенно по-другому видят эту ситуацию, но для меня все так. Если это случилось, то я до конца должен поддерживать страну", – сказал Евсеев.

Напомним, 13 января в одном из отелей Турции футболисты "Миная" и "Шинника" устроили массовую драку. При этом сильно пострадали игроки российской команды, один из которых кричал "Слава России!" После инцидента Евсеев заявил, что гордится своими подопечными, которые "дали отпор" украинцам.

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