Кто сразится с Италией? Англия – Дания: смотреть онлайн-трансляцию полуфинального матча Евро-2020
В среду, 7 июля, сборные Англии и Дании сыграют в полуфинале Евро-2020. Победитель этой пары сразится за трофей с Италией, которая накануне в серии пенальти одолела Испанию.
Матч пройдет на легендарном "Уэмбли" в Лондоне, начало в 22:00 по киевскому времени. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию этой встречи.
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ АНГЛИЯ – ДАНИЯ
Евро-2020. 1/2 финала
"Уэмбли", Лондон
Главный арбитр: Данни Маккели (Нидерланды)
Арбитр VAR: Пол ван Букел (Нидерланды)
Англия – Дания
Ориентировочные составы:
Англия: Пикфорд; Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу; Филлипс, Райс; Сака, Маунт, Стерлинг; Кейн
Дания: Шмейхель; Кристенсен, Кьер, Вестергор; Стрюгер-Ларсен, Хейбьерг, Дилейни, Меле; Брейтвейт, Дольберг, Дамсгор
8 ЧАСОВ ДО МАТЧА. Чемпионат Европы близится к завершению. Еще один матч и мы узнаем, кто будет играть в финале. Туда уже прошли итальянцы и сегодня к ним присоединятся либо футболисты из Англии, либо из Дании.
Интересно, что англичане сыграют в Лондоне и, очевидно, весь стадион легендарного "Уэмбли" будет болеть именно за них. Справедливо ли это? Риторический вопрос. Но так уж вышло.
ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ АНГЛИЯ – ДАНИЯ
Украина: "ТРК "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2"
Россия: Первый канал
Беларусь: "Беларусь 5", "Беларусь 5. Интернет"
Начало встречи в 22:00 по киевскому времени.
ПРОГНОЗ НА МАТЧ АНГЛИЯ – ДАНИЯ
Фаворитом считается сборная Англии, на ее победу дают 1.76. А вот ставки на успех Дании принимаются с коэффициентом 5.50. Ничью оценили котировкой 3.68.
Букмекеры считают, что если Дания и прорвется в финал турнира, то сделает это в овертайме или же серии пенальти – коэффициент 3.25. Аналогичную ставку на англичан принимают с показателем 1.33.
СУДЬИ МАТЧА АНГЛИЯ – ДАНИЯ
Арбитры из Нидерландов обслужат поединок, главный из них – Данни Маккели. На линиях будут работать Хессел Стегстра и Ян де Врис, а за системой видеоповторов придется следить Полу ван Букелу. Четвертый рефери представляет Румынию – Овидиу Хацеган.
СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт:
"Мы еще никогда не выходили в финал чемпионата Европы. Это является испытанием, которое можно пройти, и пока команда успешно сдавала эти экзамены. У нас было осенью два матча с Данией. Я знал, насколько сильна эта команда, и на Евро она вновь это доказала. Нас ждет фантастический матч".
Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн:
"Это будет словно матч на поле соперника, но в этом тоже есть свой шарм, мы очень ждем игры. Мы рады, что на трибунах будут люди, что болельщики вернулись на стадион. Хотя, конечно, предпочли бы, чтобы половина стадиона была в датской форме. Наша мотивация – заставить зрителей замолчать. Но мы знаем, что это будет трудно сделать".
ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ
Англия в своей истории 13 раз побеждала Данию и еще в 5 матчах потерпела поражение. Также команды 5 поединков сыграли вничью. Соотношение голов – 40 на 24 в пользу англичан.
Правда, все вовсе не так однозначно. В Лиге наций в 2020 году Англия в двух матчах ни разу не смогла победить Данию – 0:0, 0:1.
Как писал OBOZREVATEL, Англия вышла в полуфинал чемпионата Европы после того, как разгромила сборную Украины со счетом 4:0. Столько же голов англичане смогли забить в сумме в предыдущих 4 матчах турнира.