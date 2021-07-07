Кто сразится с Италией? Англия – Дания: смотреть онлайн-трансляцию полуфинального матча Евро-2020

В среду, 7 июля, сборные Англии и Дании сыграют в полуфинале Евро-2020. Победитель этой пары сразится за трофей с Италией, которая накануне в серии пенальти одолела Испанию.

Матч пройдет на легендарном "Уэмбли" в Лондоне, начало в 22:00 по киевскому времени. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию этой встречи.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ АНГЛИЯ – ДАНИЯ

Евро-2020. 1/2 финала

"Уэмбли", Лондон

Главный арбитр: Данни Маккели (Нидерланды)

Арбитр VAR: Пол ван Букел (Нидерланды)

Англия – Дания

Ориентировочные составы:

Англия: Пикфорд; Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу; Филлипс, Райс; Сака, Маунт, Стерлинг; Кейн

Видео дня

Дания: Шмейхель; Кристенсен, Кьер, Вестергор; Стрюгер-Ларсен, Хейбьерг, Дилейни, Меле; Брейтвейт, Дольберг, Дамсгор

8 ЧАСОВ ДО МАТЧА. Чемпионат Европы близится к завершению. Еще один матч и мы узнаем, кто будет играть в финале. Туда уже прошли итальянцы и сегодня к ним присоединятся либо футболисты из Англии, либо из Дании.

Интересно, что англичане сыграют в Лондоне и, очевидно, весь стадион легендарного "Уэмбли" будет болеть именно за них. Справедливо ли это? Риторический вопрос. Но так уж вышло.

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ АНГЛИЯ – ДАНИЯ

Украина : "ТРК "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2"

Россия : Первый канал

Беларусь: "Беларусь 5", "Беларусь 5. Интернет"

Начало встречи в 22:00 по киевскому времени.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ АНГЛИЯ – ДАНИЯ

Фаворитом считается сборная Англии, на ее победу дают 1.76. А вот ставки на успех Дании принимаются с коэффициентом 5.50. Ничью оценили котировкой 3.68.

Букмекеры считают, что если Дания и прорвется в финал турнира, то сделает это в овертайме или же серии пенальти – коэффициент 3.25. Аналогичную ставку на англичан принимают с показателем 1.33.

СУДЬИ МАТЧА АНГЛИЯ – ДАНИЯ

Арбитры из Нидерландов обслужат поединок, главный из них – Данни Маккели. На линиях будут работать Хессел Стегстра и Ян де Врис, а за системой видеоповторов придется следить Полу ван Букелу. Четвертый рефери представляет Румынию – Овидиу Хацеган.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт:

"Мы еще никогда не выходили в финал чемпионата Европы. Это является испытанием, которое можно пройти, и пока команда успешно сдавала эти экзамены. У нас было осенью два матча с Данией. Я знал, насколько сильна эта команда, и на Евро она вновь это доказала. Нас ждет фантастический матч".

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн:

"Это будет словно матч на поле соперника, но в этом тоже есть свой шарм, мы очень ждем игры. Мы рады, что на трибунах будут люди, что болельщики вернулись на стадион. Хотя, конечно, предпочли бы, чтобы половина стадиона была в датской форме. Наша мотивация – заставить зрителей замолчать. Но мы знаем, что это будет трудно сделать".

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Англия в своей истории 13 раз побеждала Данию и еще в 5 матчах потерпела поражение. Также команды 5 поединков сыграли вничью. Соотношение голов – 40 на 24 в пользу англичан.

Правда, все вовсе не так однозначно. В Лиге наций в 2020 году Англия в двух матчах ни разу не смогла победить Данию – 0:0, 0:1.

Как писал OBOZREVATEL, Англия вышла в полуфинал чемпионата Европы после того, как разгромила сборную Украины со счетом 4:0. Столько же голов англичане смогли забить в сумме в предыдущих 4 матчах турнира.