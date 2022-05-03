'Узбекистан и Кыргызстан вызовут большой интерес': в российском футболе снова заговорили о переходе в Азию

Российским болельщикам будет невероятно интересно наблюдать за матчами сборной и клубов в случае перехода в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК). А особенными станут поединки против представителей стран бывшего Советского Союза.

Уверенность в этом выразил бывший президент московского "Локомотива" Илья Геркус в своем Telegram-канале. Он призвал Российский футбольный союз (РФС) перейти в Азию после санкций со стороны Европейского футбольного союза (УЕФА).

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"Я хочу активно поагитировать в пользу перехода в АФК. Для всех наших сборных это вполне приличный и совсем не простой уровень конкуренции. Путевки на ЧМ от Азии получают четыре сборных, есть все шансы быть в этой четверке. Наконец, сами соперники. Замечательно, конечно, год за годом играть с одними и теми же Кипрами и Словакиями в отборах, но разве не интересно сыграть со сборной Китая или Южной Кореи? С Ираном? Среди клубов соперников точно будут представители Средней Азии: Узбекистана, Кыргызстана. Эти матчи вызовут большой интерес и у нас, и на выезде", – написал Геркус.

Напомним, российские клубные команды не будут участвовать в розыгрышах Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций в сезоне 2022/2023, а национальная сборная – в Лиге наций. Основанием для наказания является военное вторжение РФ в Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший футболист сборной России и московского "Спартака" Александр Самедов эмоционально отреагировал на санкции УЕФА. В свою очередь, депутат Госдумы Дмитрий Свищев устроил истерику из-за отстранения футбольных команд РФ.

Кроме того, жестко высказался о санкциях тренер российской сборной Валерий Карпин. Он назвал ситуацию беспределом.