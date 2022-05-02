'Смысла нет. Все!' Экс-игрок сборной России эмоционально прокомментировал санкции УЕФА

Бывший футболист сборной России Александр Самедов эмоционально отреагировал на отстранение команд из РФ от международных турниров в новом сезоне. Экс-полузащитник московского "Спартака" назвал ситуацию грустной.

Об этом он заявил в интервью Чемпионат.com. Самедов с трудом смог подобрать слова, чтобы описать свою реакцию на решение Европейского футбольного союза (УЕФА).

"Очень грустно! Печально. Что тут еще сказать. Какая разница. Это ничего не изменит. Смысла нет. Грустно. Все!" – сказал Александр.

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Ранее Самедов предложил российскому футболу перейти в Азиатскую конфедерацию.

Напомним, российские клубные команды не примут участие в розыгрышах Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций в сезоне 2022/2023. Кроме того, сборная России была исключена из Лиги наций.

Основанием для наказания является военное вторжение РФ в Украину. 28 февраля УЕФА исключил российские команды из своих турниров.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент УЕФА Александер Чеферин выступил против санкций в отношении российских спортсменов из-за войны в Украине.