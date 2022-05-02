'До сих пор надеюсь': тренер сборной России заявил о беспределе после исключения команды из Лиги наций

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин назвал беспределом отстранение национальной команды от розыгрыша в Лиге наций. 53-летний специалист признался, что его не удивило решение Европейского футбольного союза (УЕФА).

Об этом сам Карпин рассказал в комментарии порталу Чемпионат.com. Наставник российской национальной команды выразил надежду на то, что команды из страны-агрессора будут возвращены в турниры под эгидой УЕФА.

"Ничего нового для меня не произошло. Тот беспредел с отстранением российского футбола от соревнований, который начался несколько месяцев назад, продолжается. При этом я до сих пор надеюсь, что Российскому футбольному союзу удастся в соответствующих судах отстоять право для наших футболистов участвовать в международных турнирах", – сказал Карпин.

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Напомним, российские клубные команды не примут участие в розыгрышах Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций в сезоне 2022/2023. Основанием для наказания является военное вторжение РФ в Украину. 28 февраля УЕФА исключил российские команды из своих турниров.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший футболист сборной России и московского "Спартака" Александр Самедов эмоционально отреагировал на санкции УЕФА. В свою очередь депутат Госдумы Дмитрий Свищев устроил истерику из-за отстранения футбольных команд РФ.