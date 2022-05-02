'Надо начинать долбить': в Госдуме РФ возмутились санкциями УЕФА

Депутат Государственной думі Дмитрий Свищев назвал унижением по национальному признаку решение Европейского футбольного союза (УЕФА) отстранить российские команді от международных турниров. Политики призвал футбольные власти страны "начинать долбить по всем инстанциям" для снятия наказаний.

Об этом Свищев в комментарии порталу Чемпионат.com. Депутат, известный своими антиукраинскими высказываниями, потребовал вернуть футболистам "право на работу".

"Жесткое и негативное восприятие того, что сегодня произошло. Формулировка: "России нет места в футбольной семье" не имеет ничего общего со спортом Тут ущемляются напрямую права человека по национальному признаку. У них отнимают право на работу. И у легионеров тоже! Надо начинать долбить по всем инстанциям. Это право на работу, которое они отнимают у наших спортсменов. Но нужно быть и в постоянном диалоге с ФИФА, УЕФА, получать разъяснения", – сказал Свищев.

Видео дня

Напомним, российские клубные команды не примут участие в розыгрышах Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций в сезоне 2022/2023. Кроме того, сборная России была исключена из Лиги наций.

Основанием для наказания является военное вторжение РФ в Украину. 28 февраля УЕФА исключил российские команды из своих турниров.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший футболист сборной России и московского "Спартака" Александр Самедов эмоционально отреагировал на санкции УЕФА.